Cus Siena conferma il presidente Gotti. Nuovo direttivo

L’assemblea dei soci del CUS Siena ha confermato all’unanimità come presidente il professor Giuseppe Gotti, in carica dal 2008. Faranno parte del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio: Filippo Carlucci e Antonio Cinotti (vice presidenti), Simone Boccacci, Cristina Boffa, Franco Dei, Giorgio Froio, Fabio Miraldi, Fiorenzo Montermini, Simone Muzzi, Elena Pianigiani, Carlo Querci, Martina Semboloni; più due membri nominati dal rettore dell’Università. Il CUS Siena con 1.530 tesserati svolge attività di scherma, judo, pallavolo femminile, rugby, pallacanestro e calcio negli impianti dell’Università all’Acquacalda e in via Aldo Moro.