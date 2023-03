Cure personalizzate per bambini nati prematuri

Si chiama NIDCAP, è l’acronimo di Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program ed indica un approccio di cura multidisciplinare per personalizzare metodologie di assistenza per ogni bambino nato prematuro. Il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale NIDCAP, la Terapia Intensiva Neonatale delle Scotte, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, ha organizzato un momento di confronto su queste tematiche, con medici, infermieri, operatori socio sanitari, oltre che specializzandi e studenti dell’Università di Siena. "La Giornata mondiale NIDCAP è una grande occasione per diffondere questa modalità assistenziale nelle nostre terapie intensive – ha commentato la dottoressa Tomasini -. Da molto tempo, in TIN, lavoriamo insieme alle famiglie dei nostri bambini perché sono proprio i genitori a svolgere un ruolo di primissimo piano per lo sviluppo neurosensoriale dei prematuri".