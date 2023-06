Cure intermedie più forti Otto posti a Villa Chigi

di Paola Tomassoni

SIENA

L’Asl Toscana Sud Est annuncia otto nuovi posti letto di cure intermedie a disposizione della Zona Senese, che arrivano così a quota 44: sono quei posti letti, messi a disposizione in ospedali di comunità e in residenze sanitarie, riservati a persone fragili, non autonome o pazienti post ricovero che necessitano di assistenza prima di tornare alla loro casa. Un servizio essenziale della sanità territoriale, sulla strada di cure sempre più di prossimità, capillari e in stretto collegamento con gli ospedali. Gli otto nuovi posti letto sono all’interno della rsa Villa Chigi di Castelnuovo Berardenga e sono frutto di un progetto condiviso fra Asl-Zona Distretto Senese, Società della Salute Senese e Comune di Castelnuovo Berardenga, che dieci anni fa ha inaugurato la nuova residenza affidandola all’Asp.

"Grazie alla convenzione per tre anni, l’offerta territoriale di cure intermedie si struttura sempre più – annuncia il direttore amministrativo Asl Antonella Valeri –. Questi servizi, che trattano la cronicità di alcune patologie, sono utili a evitare ingressi o soggiorni prolungati nelle strutture ospedaliere". È il direttore della Zona Distretto e Sds, Lorenzo Baragatti, a illustrare lo stato di fatto delle cure intermedie nella provincia: "I nuovi 8 posti letto si sommano agli altri 31 già attivi, di cui 11 all’ospedale di comunità di Montalcino, 12 in Campansi e 8 nella rsa Caccialupi a Siena, cui si aggiungeranno a breve altri 5 ancora a Montalcino. Il tutto in attesa della ristrutturazione del padiglione Chiarugi, entro il 2025, al San Niccolò a Siena, dove saranno ricavati per le cure intermedie 30 posti letto, fra hospice e ospedale di comunità".

Si tratta di servizi forniti a breve termine, 20 giorni massimo, erogati in un ambiente residenziale, per facilitare la dimissione precoce dall’ospedale, evitando il protrarsi dei ricoveri e di alleviare le famiglie nel momento di rientro a casa. "La rsa Villa Chigi è una struttura di qualità – dice il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi – e questo è un servizio importante di assistenza sociosanitaria rivolto a tutta la zona senese". "L’ampliamento dell’offerta dei servizi territoriali – aggiunge il presidente della SdS Senese Giuseppe Gugliotti – va incontro ai cittadini e alle famiglie".