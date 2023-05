’Cuore e sport’ Un congresso con tanti esperti

Riflettori puntati sul cuore degli sportivi, con esperti internazionali che si confrontano a Siena, oggi e domani, nel congresso nazionale ’Cuore e Sport 2023: tra competizione e prevenzione’. L’evento, che si tiene all’Hotel Four Points–Sheraton, è organizzato dall’Università con la Scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, diretta dal professor Flavio D’Ascenzi, e la Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, diretta dal professor Matteo Cameli e dalla Cardiologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dalla professoressa Serafina Valente.

"Il meeting – spiega il professor Flavio D’Ascenzi, presidente del congresso - vuole approfondire le strategie di prevenzione cardiovascolare, con un focus specifico sul mondo dello sport e sulla capacità di differenziazione fra cuore d’atleta e cardiomiopatie. Il convegno vuole potenziare la collaborazione tra cardiologi, medici dello sport, medici di medicina generale e pediatri, ricercatori, al fine di approfondire le patologie che ancora espongono gli atleti al tragico evento della morte cardiaca improvvisa, individuando percorsi diagnostici e strategie adeguate atte a prevenire tale evento tragico".