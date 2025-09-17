Cultural Leadership Award a Cristiano Leone: "Il patrimonio artistico dialoghi con il futuro"

Al presidente del Santa Maria della Scala, Cristiano Leone, il prestigioso premio Cultural Leadership Award. Nell’ambito della quarta edizione di Italian Design Week, appuntamento che si terrà a ottobre a Washington DC, spicca la presenza del presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala di Siena. Presenza che nasce da una visione condivisa, quella di un’Italia che non si limita a custodire il proprio patrimonio, ma che lo trasforma in linguaggio universale. Un’idea che si riflette in pieno in quanto realizzato dal Santa Maria in questi ultimi anni, tra ricerca di linguaggi diversi e sintesi di prospettive, artistiche, culturali e sociali. Leone è alla guida della Fondazione dal 2023 e ha avviato un ambizioso masterplan architettonico che riguarda l’intero complesso del Santa Maria, creando un percorso che unisce custodia, innovazione e spazio di comunità. Restituendo cioè all’ex ospedale di Siena un ruolo da protagonista nel tessuto sociale cittadino, anche come centro di aggregazione. I primi risultati non si sono fatti attendere, dal momento che il complesso ha già registrato un forte incremento di pubblico, grazie a mostre temporanee e grandi eventi performativi, che nel corso del 2024 hanno portato a centomila visitatori. Una soglia che il Santa Maria si appresta a superare anche quest’anno, dal momento che ha già superato i sessantamila e ha davanti una stagione ancora densa di eventi e appuntamenti.

"Ricevere questo riconoscimento – afferma Cristiano Leone – significa riaffermare che la valorizzazione del patrimonio italiano si fonda su due assi inscindibili: la visione artistica e la gestione strategica. Solo così la storia del nostro Paese e il grande patrimonio artistico che detiene possono dialogare con il futuro, al futuro essere trasmessi, trasformandosi sempre di più in un bene per la comunità, con un linguaggio universale che parla di continuità e allo stesso tempo di innovazione". "Il Cultural Leadership Award – ha dichiarato Roberta Marcenaro, founder di Italian Design Week – nasce dalla visione che l’Italia non si limita a custodire ma rilancia il proprio patrimonio come leva di competitività globale e di diplomazia culturale: Cristiano Leone incarna la capacità italiana di unire tradizione e sperimentazione e la sua visione culturale dà voce a un’Italia che sa comunicare al mondo con linguaggi innovativi".

Riccardo Bruni