Cultura, primo bando a sostegno di cinema e settore audiovisivo

Per la prima volta in Toscana lo sviluppo dell’industria del cinema e dell’audiovisivo nel 2023 può contare su un Fondo dedicato di 3 milioni di euro. Vi si potrà accedere tramite un bando pubblico specifico che darà sovvenzioni a fondo perduto e che è stato presentato in anteprima alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia. Finanziato grazie ai fondi Fesr “Sostegno alle imprese culturali”, il bando ha l’obiettivo di sostenere le produzioni che generino ricadute positive sul territorio. Al bando, che sarà pubblicato a breve, possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali indicati, operanti nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva italiana, europea o extraeuropea. Le risorse sono così articolate: lungometraggi 1.800.000 euro, documentari: 500.000 euro, serialità 500.000 euro, cortometraggi 200.000 euro