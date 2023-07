Cultura italiana da 106 anni protagonista

Lunedì prossimo alle 11 in aula magna, si svolgerà l’inaugurazione della 106esima annata dei corsi di lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri.

Sarà l’occasione per raccontare le attività dell’ateneo nell’insegnamento della lingua italiana svolte nell’ultimo anno e illustrare le novità. Tra queste, un corso dedicato a Lingua italiana e arte, in collaborazione con l’Opera della Metropolitana che si terrà dal 17 al 21 luglio e che prevede, oltre alle lezioni di lingua italiana, anche una esperienza seminariale e visite ai capolavori del complesso monumentale della Cattedrale e al Museo diocesano di arte sacra all’Oratorio di San Bernardino.

"I corsi di lingua e cultura italiana - sottolinea il rettore Tomaso Montanari - sono la nostra più antica tradizione, sono il luogo dove si manifesta la nostra identità profonda: nasciamo in un momento di guerra per costruire incontri pacifici, dialogo, per costruire amicizia tra i popoli attraverso la condivisione delle lingue. La lingua italiana è una lingua che nasce per accogliere, per includere. Una lingua, una cultura e insieme una città che aprono le braccia agli studenti per intrecciare un dialogo". A chiudere l’evento sarà l’appuntamento musicale con gli allievi della Chigiana del maestro Oscar Ghiglia.