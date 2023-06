Cultura e immobili, i fondi regionali Dalla variazione di bilancio risorse per i restauri a palazzo Chigi

Da San Gimignano a San Quirico d’Orcia, dall’Amiata al Chianti. La variazione di bilancio della Regione consegna notizie sullo stanziamento di fondi per varie realtà della provincia. "Sono state accolte importanti richieste arrivate dal territorio senese", afferma Elena Rosignoli, consigliera Pd. Previsti fino a un massimo di 725mila euro, nel triennio 2023-25, per la realizzazione a San Gimignano di un parco tematico urbano nell’ex carcereconvento di San Domenico e di un parcheggio in località Fugnano. Previsti poi 250mila euro per opere di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di palazzo Chigi Zondadari (nella foto). "Molti degli interventi di questa variazione – aggiunge Rosignoli – sono destinati al mondo della cultura, un segnale chiaro dell’importanza che la Regione attribuisce a questo settore, fondamentale per la crescita sociale ed economica del territorio".

Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva e vicepresidente del Consiglio regionale, ricorda che, per San Gimignano, "il Comune, di concerto con la Regione, ha scelto il partenariato pubblico privato per la realizzazione degli interventi".

Altro intervento segnalato, "per la progettazione esecutiva dell’invaso collinare a servizio dell’impianto di irrigazione collettiva in località Pianella, nei comuni di Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti, 170mila euro al Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud".

Nel Defr 2023-25, Scaramelli ricorda il contributo straordinario per l’infrastrutturazione turistica del Monte Amiata per 478.680 euro. Alla Provincia di Siena arriveranno poi contributi straordinari per interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e palestre scolastiche pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024.

"La seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione – afferma Scaramelli –, gli interventi normativi collegati e la nota di aggiornamento al Defr 2023 portano risorse importanti nelle terre di Siena. Ma, soprattutto, la manovra dimostra che non serviva l’aumento delle tasse che abbiamo fortemente contrastato".