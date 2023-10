Cucini al vertice provinciale di Italia Viva

È Paolo Cucini il nuovo referente provinciale di Italia Viva. Proprio nel giorno in cui si consuma l’ennesimo e forse definitivo strappo con Azione, il partito di Matteo Renzi rende noti i risultati della prima fase dei propri congressi. E a Siena arriva l’ufficializzazione dell’elezione di Cucini. "Grazie alle donne e agli uomini che mi hanno dato fiducia e con il loro voto mi hanno eletto rappresentante provinciale di questa straordinaria comunità", commenta il neo presidente provinciale di Italia Viva. Al congresso potevano prendere parte gli iscritti al partito ed era possibile votare sia in presenza che online.

"Ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro svolto e in particolare le volontarie e i volontari che per dieci ore consecutive – commenta Cucini – hanno reso possibile lo svolgimento delle operazioni di voto e nei giorni precedenti si sono mobilitati in uno sforzo organizzativo e politico importante che testimonia senso di appartenenza e di comunità. Adesso l’impegno sarà teso ad allargare il campo riformista. Confronti ed elaborazione di progettualità saranno alla base del lavoro dei prossimi mesi, anche in vista delle prossime scadenze elettorali che vedono ben 29 Comuni al voto nel 2024 chiamati a scegliere il sindaco e rinnovare i consigli comunali".