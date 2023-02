"Cucina dell’Asp per la mensa universitaria"

La prospettiva è quella di ’dare gambe’ al progetto di ’Siena città campus’. Ma come garantire concretamente i servizi agli studenti universitari che scelgono di studiare nel comune? Venerdì è arrivato l’annuncio di due nuovi studentati, da realizzare appena fuori le mura, da parte dell’assessore all’Urbanistica, Michele Capitani: "Le scelte urbanistiche intraprese in termine di previsioni vogliono fornire maggior lustro possibile al nostro ateneo. In quest’ottica, oltre agli importanti interventi previsti nel Piano Operativo – ha detto –, mi preme sottolineare le previsioni di due studentati che accresceranno l’offerta di posti letto, rispondendo così a una richiesta di intervento su un tema, carenza di offerta abitativa che, come ha ricordato il rettore in una recente intervista, ha fatto registrare un decremento delle nuove immatricolazioni". E infine: "La città deve essere accessibile e fruibile anche per chi la vive per ragioni di studio, questa è una priorità del nuovo Piano strutturale".

Ma c’è anche un altro assessore, quello con delega a Istruzione e Università, che mette sul tavolo una proposta concreta. Si tratta di Paolo Benini, che affronta il problema della carenza di servizi per gli universitari: "Il Comune può rendere disponibile la cucina centralizzata di Asp per garantire il servizio mensa in orario serale". L’idea si inserisce in un panorama che prevede circa due anni e mezzo per il completamento di tutti i lavori che interessano le residenze universitarie San Marco, Tognazza, Fontebranda, San Miniato e via XXIV Maggio. Il provvedimento del Dsu si è reso necessario perché gli immobili hanno bisogno di importanti lavori strutturali.

Sul fronte mense, Benini annuncia: "Ho già parlato con il presidente di Asp Mario Valgimigli, che ha dato la disponibilità. Inoltre mi sono confrontato anche con i rettori dei due Atenei senesi. Ora attendono un colloquio con il Dsu, che dovrà spiegare come risolvere il problema della mensa Bandini, chiusa dal maggio 2021".

L’assessore spiega: "La sera la mensa centralizzata è chiusa: con l’assunzione di personale è valutabile la possibilità di garantire il servizio alla popolazione studentesca, ma tutto ciò è subordinato al confronto tra Dsu e rettori". E ancora: "Il Comune è pronto a fare da mediatore tra le parti per trovare una soluzione. Ma prima serve verificare la fattibilità tecnica della cosa. Si può anche trasformare il punto studio in mensa o in luogo di distribuzione di pasti pronti, magari anche sotto forma di pocket-lunch. Ma lo ripeto – conclude Benini –prima è necessario con confronto tra i due rettori e il Dsu. Per trovare soluzioni concrete serve l’impegno di tutti".

C.B.