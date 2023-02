Cross-Fit in Fortezza L’evento fa il bis e aumenta i posti

Cross-Fit nuovamente protagonista, dal 9 al 10 settembre alla Fortezza Medicea. La proposta è arrivata dall’assessore allo Sport, Paolo Benini ed è stata approvata dalla giunta. L’appuntamento, organizzato da R-EvolutionCrossfitSiena in collaborazione con il Comune, porterà in scena una sana competizione sportiva che, a differenza dell’anno scorso, si svilupperà in due giornate così da permettere a tutti di conoscere più da vicino una metodologia di allenamento nata e cresciuta negli Stati Uniti e creata dal coach Greg Glassmann negli anni 70. Tra le novità del 2023 anche: più posti disponibili per le iscrizioni alle gare che passano da 128 a 400. Con l’inserimento di una nuova categoria poi si arriva quest’anno a tre: rookie, per chi è alle prime esperienze; l’intermediate e la Rx per gli avanzati.