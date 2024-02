’Cronisti in classe’, visita a La Nazione. Al giornale gli studenti di Radda in Chianti

Il Campionato di giornalismo è partito a gonfie vele, con tante scuole che partecipano e oltre 800 studenti impegnati a raccontare storie e scrivere articoli. Per la prima volta alla sfida nella nostra provincia prendono parte le scuole elementari che si cimentano con i loro ’colleghi’ delle medie. Gli alunni di Radda in Chianti, accompagnati dall’insegnante Beatrice Bovini, sono venuti ieri nella redazione de La Nazione di Siena per parlare del giornale ma anche delle loro aspirazioni. Simpatico e molto vivace il ’faccia a faccia’ con il responsabile della redazione senese, Pino Di Blasio, a cui hanno rivolto domande. E’ stata poi Laura Valdesi, referente di Cronisti in classe per Siena, a far vedere agli studenti come è cambiato il giornale, mostrando alcune copie del 1993, confrontandole con le attuali. Facendo vedere agli studenti cosa è possibile fare al computer, dal giornale on line allo scrivere articoli direttamente nelle pagine di altre edizioni. Un tuffo nel giornalismo che qualcuno vorrebbe far diventare professionare. Intanto provano a raccontarsi nel progetto che ha levato gli ormeggi.