’Cronisti in classe’, gli studenti di Radicofani in Fondazione Ieri una rappresentanza della classe vittoriosa di Radicofani è stata ospite della Fondazione Mps per il premio del concorso 'Cronisti in classe'. I ragazzi hanno visitato la Fondazione e incontrato il presidente Carlo Rossi, purtroppo la prova del Palio non si è svolta.