Crollo in via Maestra. Verifiche nelle cantine

Sono in dirittura di arrivo i controlli nelle cantine del centro storico di Poggibonsi per accertare la presenza o meno di acqua. Si tratta di ispezioni effettuate dai tecnici del Comune e dalla Municipale per la sicurezza degli edifici della parte vecchia della città dove nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorso nella centralissima via della Repubblica è crollato un palazzo. In alcuni scantinati sono state riscontrate piccole quantità di acqua. Il monitoraggio è ormai giunto alla fase finale: decine i fondi controllati. E’ sempre attivo, e lo sarà per diverso tempo ancora, l’indirizzo mail a cui i residenti possono rivolgersi per segnalare la presenza di acqua nelle loro cantine. A disposizione degli abitanti anche il numero verde di Acque 800983389. Tutto questo mentre va avanti l’inchiesta della Procura per accertare le cause del crollo ed eventuali responsabilità. Crollo che ha lasciato senza casa sette famiglie: tutte quelle del palazzo di via della Repubblica venuto giù. Famiglie che sono ospiti di parenti o amici e alle prese con notevoli disagi. Il giorno del loro rientro a casa, purtroppo, non è proprio dietro l’angolo.