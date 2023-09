Crollo in centro: fine di un incubo. Sette famiglie sono tornate a casa

Fine di un incubo lungo 21 giorni. Ieri pomeriggio le sette famiglie del palazzo di fronte a quello crollato in quella maledetta notte tra il 25 e 26 agosto nel centro storico di Poggibonsi sono tornate alle loro case. I lavori per la messa in sicurezza del condominio venuto giù e prevenire altre frane sono stati ultimati. Il rischio che cadessero pezzi di intonaco e mattoni è stato scongiurato con un adeguato intervento sulle strutture portanti dell’edificio e le famiglie della palazzina che si trova proprio lì davanti sono potute rientrare nei loro appartamenti, riassaporando la gioia di dormire nei loro letti e di riprendere una vita normale dopo tre settimane di disagi, ospiti di alberghi, parenti, amici, a seconda dei casi. Disagi che purtroppo sono destinati a durare mesi e mesi per le cinque famiglie che abitavano nel palazzo crollato. Un destino analogo a quello delle sette famiglie nel condominio di via Costantino Marmocchi, sempre in centro, crollato due mesi fa, e ancora sfollate. Tutto questo mentre vanno avanti l’inchiesta della Procura per disastro colposo e accertare cause e responsabilità del crollo del palazzo di via della Repubblica e le ispezioni negli scantinati del centro storico . Ispezioni, come ha spiegato la stessa amministrazione comunale di Poggibonsi, per la sicurezza degli edifici della zona. Nelle prime cantine controllate dai tecnici del Comune e dalla polizia municipale sono state state rilevate piccole quantità di acqua. Il monitoraggio degli scantinati continuerà per qualche settimana, dal momento che sono numerosi i fondi da visionare. Di fatto tutti i vecchi cunicoli che scorrono nel sottosuolo del centro storico: vicolo le Mura, via Marmocchi, parte alta di via della Repubblica, vicolo delle Chiavi, vicolo San Gregorio, via Trieste (fino a via San Lucchese), vicolo del Poggiarello e vicolo Ciaspini, via Gallurì e via Frilli, nel tratto tra via Marmocchi e vicolo Ciaspini. Il Comune rinnova l’invito a verificare con frequenza almeno quindicinale la presenza di acqua nei locali interrati e a segnalarla all indirizzo mail che è stato appositamente attivato: [email protected] , fermo restando l’obbligo, in caso di presenza di acqua, di comunicarlo subito ad Acque spa al numero verde gratuito 800983389. Ma ora è il momento di goderci la buona notizia: il rientro a casa di sette famiglie.