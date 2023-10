Crollo delle antiche mura a Collazzi: "Il vicesindaco Raspanti si dimetta"

Crollo delle antiche mura di Collazzi: i consiglieri del gruppo ’Centrodestra per Montepulciano’ Gianfranco Maccarone, Gian Luca Andreozzi, Eleonora Faralli e Teresa Volte vanno all’attaccaop dell’amministrazione comunale: "Appreso che il vicesindaco Alice Raspanti risulta indagata nell’ambito del procedimento penale volto ad accertare le responsabilità per il crollo delle mura, non possiamo, arrivati a questo punto, che chiederne le dimissioni come atto dovuto".

I consiglieri continuano: "In questa vicenda dobbiamo infatti rilevare una totale assenza di trasparenza da parte del vicesindaco e della Giunta Angiolini che durante lo scorso Consiglio comunale ha rifiutato di rispondere alla nostra richiesta di conoscere se vi fossero indagati appartenenti all’esecutivo per il crollo delle mura di Collazzi, affermando di doversi consultare prima con i propri legali". Il centrodestra aggiunge: "La comunicazione del sindaco e del vicesindaco, che rendono noto il coinvolgimento di quest’ultima nell’indagine penale, appare tardiva nei riguardi degli interrogativi posti dalla cittadinanza che dallo scorso 30 settembre ha visto calare il più assoluto silenzio da parte del Comune sulla vicenda. Oltre a ciò – si sottolinea – non riteniamo che l’assessore ai Lavori pubblici possa completare il proprio mandato con la dovuta serenità fino a quando la propria posizione non verrà chiarita".

Infine la conclusione: "Per quanto ci riguarda, nel chiedere le dimissioni del vicesindaco, continueremo la nostra attività per far venire alla luce la verità e le responsabilità di questa incredibile vicenda, ma non possiamo che prendere le distanze dal comportamento tenuto dalla Giunta Angiolini che dovrà assumersi la responsabilità politica di questa mancanza di trasparenza".

A seguito del crollo, la procura ha iscritto tre nomi nel registro degli indagati e disposto un accertamento tecnico, nominando un geologo che con i consulenti delle parti si è recato il 5 ottobre a visionare la scarpata, sia dall’alto che dal basso. Sul caso si era espressa anche l’associazione ’Il Bersaglio’, criticando la scelta dell’assessore Raspanti e l’annuncio di essere iscritta nel registro degli indagati soltanto "dopo settimane". L’inchiesta della procura era partita dopo l’esposto presentato proprio da ’Il Bersaglio’ a seguito dell’improvviso crollo.