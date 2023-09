Crolla una palazzina La procura apre inchiesta per disastro colposo Non ci sono indagati

Sarà un’inchiesta della procura a chiarire le cause del crollo della palazzina al civico 132 della centralissima via della Repubblica, avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 agosto a Poggibonsi. Un cedimento improvviso a seguito del quale ci sono stati danni ingentissimi. Un miracolo che nessuno sia rimasto ferito o, ancora peggio, sotto le macerie. Da subito i tecnici della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco hanno svolto accertamenti sul crollo per capire cosa avesse causato il cedimento del solaio e le conseguenze poi in termini di agibilità dell’edificio. E’ stato aperto un fascicolo per disastro colposo ma al momento non ci sono indagati. Occorre prima stabilire il motivo del cedimentio, cosa che sarà possibile una volta ultimato l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio che consentirà di entrare e appunto indagare. Di sicuro la procura si affiderà ad un consulente per fare chiarezza e, alla luce di quanto emergerà, indirizzerà l’inchiesta.

Per alcune famiglie i disagi stanno per finire; e per altre, purtroppo sono destinati a continuare per diverso tempo. In tutto sedici gli appartamenti inagibili e ben 25 persone senza casa: quattro abitazioni interessate dal crollo e sette del palazzo antistante. Una volta terminato l’intervento di messa in sicurezza al civico 132, che dovrebbe concludersi nel giro di qualche giorno, le sette famiglie ancora ospiti di strutture ricettive cittadine a spese del Comune che abitavano nel palazzo di fronte potranno finalmente rientrare nelle loro abitazioni, a cui era stato inibito l’accesso per il rischio che nell’edificio venuto giù si verificassero altri crolli. Tempi molto lunghi, invece, si parla addirittura di due anni, per il ripristino dell’edificio franato e del conseguente rientro nelle loro case delle cinque famiglie che vi abitavano, alcune sistemate in albergo, altre ospiti di parenti. Intanto nel centro storico vanno avanti le ispezioni nelle cantine dei palazzi. Controlli, come ha spiegato la stessa amministrazione comunale, effettuate per la sicurezza degli edifici della zona. Nelle prime cantine controllate dai tecnici del Comune e dalla polizia municipale sono state state rilevate piccole quantità di acqua.

Laura Valdesi

Marco Brogi