Crognolo, dominatore cento anni prima di Violenta

Crognolo come Violenta da Clodia. Praticamente cento anni prima. Crognolo, è l’assoluto dominatore dell’anno 1921. Suo un cappotto di vittorie. Chi si porterà ad agosto a casa il primo Palio dipinto da una mano femminile? Intanto a cavalli assegnati, in Salicotto si pensa alla vittoria visto l’arrivo in sorte di un buon cavallo. Fontebranda però non perde tempo e, visto che Crognolo, vincitore a luglio, è arrivato nel Drago ci manda l’esperto Testina. Contromossa della Torre è prendere il quotato Rombois. E infatti quando il mossiere Venturino Benvenuti fa cadere il canape, partono alla grande Drago e Torre, seguiti a distanza dall’Onda. Gli assalti di Rombois al primo posto sono micidiali, ma il fantino del Drago resiste alla grande e resta in testa per tutti e tre i giri. Testina non ha mai ceduto e passa per primo il bandierino. Da qui una serie di divertenti aneddoti che coinvolgono il barbaresco Pappio, che per qualche giorno evita di incrociare lo sguardo con la moglie torraiola. Il buon Testina vince a due anni dalla precedente e il Drago festeggia in piazza Umberto I (piazza Matteotti) con il capitano Cesare Grassi, nella festa coordinata dall’onorando Giulio Grisaldi del Taja. Il primo Palio dipinto da una donna ha trovato casa.