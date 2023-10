Tornata a casa la Croce del Carmine. "Un restauro più unico che raro"

Siena, 6 ottobre 2023 – L’entusiasmo è quello delle grandi scoperte. Perché quando un restauro come questo arriva alla fine, e restituisce un’opera alla sua bellezza e all’ammirazione della comunità, è un po’ come se quell’opera fosse stata ritrovata. Scoperta di nuovo. È così che la Croce del Carmine di Ambrogio Lorenzetti è rientrata alla Pinacoteca Nazionale di Siena dopo il restauro sostenuto da Friends of Florence.

Un lavoro andato avanti per quasi tre anni, mettendo insieme specialisti e donatori, che ha riportato alla luce l’intensità di un capolavoro della pittura senese del Trecento. Un percorso iniziato nel 2020, in pieno lockdown, quando la Pinacoteca di Siena faceva ancora parte della Direzione regionale musei della Toscana, e concluso adesso che la Pinacoteca è diventata un ente autonomo, sotto la direzione di Axel Hémery. Passaggi che non hanno rallentato i lavori, ma hanno anzi contribuito a uno spirito di squadra rivelatosi, passo dopo passo, il contesto ideale per adottare scelte importanti.

«Questi lavori – afferma la restauratrice, Muriel Vervat – richiedono lavori di squadra, perché certi concetti cambiano e il confronto è prezioso. Dovevamo trovare un linguaggio estetico capace di parlare alle persone del 2023". L’opera, datata attorno al 1330, presentava diversi problemi conservativi. Nell’Ottocento le infiltrazioni di acque piovane all’interno del convento del Carmine avevano provocato estese cadute di colore. Un primo restauro avvenne ridipingendo le parti danneggiate. Ma negli anni Cinquanta, una mutata sensibilità convinse a intraprendere un nuovo intervento e vennero così rimosse le ridipinture successive. Questo rese tuttavia la lettura dell’opera molto frammentaria. Nel corso di una mostra dedicata Lorenzetti nel 2017, a convincersi della necessità di recuperare una lettura migliore della Croce fu Cristina Gnoni, allora direttrice della Pinacoteca, che propose a Friends of Florence di finanziare il nuovo intervento. L’opera adesso si trova esposta in una sala a lei dedicata della Pinacoteca, dove resterà fino all’8 gennaio, per poi essere ricollocata nella sala 7 insieme alle altre opere di Lorenzetti.

«Un’operazione di questa importanza – sottolinea il direttore della Pinacoteca, Hémery – è più unica che rara. Ogni restauro ci dice qualcosa di nuovo su un’opera d’arte e il precedente, eseguito degli anni Cinquanta, non consentiva all’opera di esprimere il suo potenziale. Questo restauro è stato una risposta, frutto di una riflessione collettiva, per restituire all’opera la sua forza, grazie al lavoro di una straordinaria restauratrice come Muriel Vervat".

«Attraverso l’attenta pulitura dell’originale - spiega Stefano Casciu, direttore regionale dei musei della Toscana - sono riemersi lo splendido tessuto operato e dorato del fondo, a motivi concentrici, il legno della croce dalle venature rosate e naturalistiche, e i valori sublimi del corpo e del volto del Cristo, resi da Ambrogio con tecnica sottile e intensa".

A portare il messaggio di Simonetta Brandolini d’Adda, presidente di Friends of Florence, in occas ione della presentazione alla stampa dell’opera, è stata la figlia Polissena: "È stato un lavoro magistrale, durante il quale la condivisione delle scelte e delle riflessioni fra la restauratrice e gli storici dell’arte è stata davvero generativa. Il nostro più sentito grazie va ai donatori The Giorgi Family Foundation, che hanno scelto di sostenere l’intervento regalando a tutti noi e alle future generazioni la possibilità di godere della bellezza di questo grande capolavoro".