Crisi in ’Pay Care’ Domani l’incontro con il sindaco Fabio

I lavoratori di Pay Care bussano alla porta del nuovo sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, per chiedere il suo intervento nel braccio di ferro che li contrappone all’azienda. Nei giorni scorsi nello stabilimento di Monteriggioni è stato infatti proclamato lo stato di agitazione con un pacchetto di 16 ore di sciopero da qui al 7 luglio. L’assemblea dei lavoratori ha deliberato un presidio permanente, perché l’azienda ha fatto di nuovo dietrofront sul ricollocamento e ribadito il blocco degli incentivi all’esodo. In pratica Pay Care non rispetta gli accordi firmati sul tavolo regionale alla presenza del delegato del presidente Giani, Valerio Fabiani. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto dunque un incontro con Nicoletta Fabio, che durante la campagna elettorale aveva assunto l’impegno di portare la vertenza a livello nazionale, cioè al tavolo ministeriale. Il faccia a faccia è previsto per la giornata di domani a Palazzo pubblico dove verrà illustrata la situazione dei lavoratori: a dicembre scade la solidarietà e i dipendenti continuano a lavorare solo grazie alla commessa della Regione Lombardia. Ma non vi sono prospettive per il futuro. I sindacati lamentano inoltre "pochi riscontri sugli aspetti organizzativi, che risultano vaghi e per niente esaustivi da parte della direzione aziendale" e anche la formazione sulle nuove commesse "è fatta in maniera approssimativa e per niente efficace. Si è tornati alla situazione di un mese fa".

C.B.