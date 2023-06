Crisi aperta nella giunta colligiana La maggioranza ora serra i ranghi

Continuano gli strascichi della crisi di giunta colligiana in salsa Italia Viva. La restante maggioranza, così, serra i ranghi. "Una scelta, per quanto legittima, non condivisa con il resto della maggioranza che sostiene questa amministrazione". È, proprio, con queste parole che il Partito Democratico, Sinistra per Colle e Colle in Comune salutano le dimissioni dell’Assessora Samuela Boldrini dalla Giunta Donati e il passaggio del consigliere di Italia Viva Nico Ferrandi tra i banchi dell’opposizione. "Indubbiamente – prosegue la nota – le valutazioni politiche all’interno di Italia Viva hanno prevalso su quelle più prettamente amministrative, valutazioni che ci colgono di sorpresa e delle quali prendiamo atto con rammarico, anche per il percorso diverso che avevamo intrapreso a Colle rispetto alla scelta nazionale di Italia Viva, di posizionarsi in alternativa al centro-sinistra". Parole piuttosto dure, che vanno in controtendenza con quella che era stata la presa di posizione dei renziani. "Nel corso di questi quattro anni non sono mancati momenti di difficoltà nel confronto su alcuni punti cardine del programma elettorale (gestione parco fluviale, nuova biblioteca per fare qualche esempio particolarmente significativo) e sollecitazioni su alcuni progetti particolarmente sentiti da Italia Viva quali l’abbattimento delle barriere architettoniche (vista anche la mozione approvata dal Consiglio comunale più di due anni fa alla quale al momento non è stata data seguito) e la creazione di un’area camper che possa essere attrattiva per i turisti e dall’alto valore strategico viste le industrie del settore presenti in Valdelsa – affermava la nota di Iv a seguito della presa di posizione del sindaco Donati –. Dai bilanci e relative variazioni che si sono susseguite nel tempo non abbiamo registrato una corrispondenza tra impegni presi ed azione amministrativa, nonostante che non siano mancate nel tempo richieste esplicite in tal senso da parte di Italia Viva e dei suoi rappresentanti in Consiglio e Giunta". Due racconti diametralmente opposti. "A lasciarci ancor più sorpresi oltre alle dimissioni da Assessora di Samuela Boldrini, che ci teniamo comunque a ringraziare per il lavoro e l’impegno, è infatti, la scelta del suo partito di posizionarsi all’opposizione, dopo quattro anni di percorso insieme come maggioranza e di condivisione delle linee programmatico-amministrative anche all’interno della Giunta comunale, seppur per pochi mesi. Inutile ormai sottolineare – conclude la nota della maggioranza– che avremmo preferito un serio confronto all’interno della coalizione, prima dell’ufficializzazione di un passaggio così delicato".