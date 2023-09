"Cresce la voglia di Regno Unito"

’Cresce negli italiani la voglia di Regno Unito’, questo sostengono i numeri di un’indagine Swg commissionato dall’Ambasciata britannica e diffuso alla vigilia di Pontignano.

E’ un’istantanea sulla percezione degli italiani nei confronti del Paese che ospita circa 600 mila loro connazionali: in estrema sintesi, l’indagine dice che, in salita di due posizioni, il Regno Unito è il quarto Paese europeo che gli italiani sentono tra i più ’vicini’ e tra i giovani è al terzo posto; 6 italiani su 10 sono stati almeno una volta nel Regno Unito e 9 su 10 vorrebbero tornarci; la metà degli italiani ha almeno un conoscente che vive nel Regno Unito e 4 su 5 dicono di ricevere feedback positivi; la totalità dei 18-24enni dichiara di pensare al Regno Unito per le vacanze, con Università, città, opportunità di carriera, arte e natura in cima all’apprezzamento.

Infine sale al 71% (+10% dal 2021) la percentuale di chi auspica il mantenimento di un legame stretto tra Regno Unito e Italia. In aumento è l’importanza attribuita alla collaborazione anglo-italiana in tutti i campi: scambi commerciali e investimenti 82% (+4%), ricerca e innovazione 82% (+3%), istruzione e università 82% (+3%), svilupposostenibile e clima 78% (+1%), cultura e arte 76% (+1%), politica estera 71% (+3%).