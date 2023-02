Cresce il patrimonio libri in biblioteca

Cresce il patrimonio librario della biblioteca comunale di Radda in Chianti. Per potenziare l’offerta di cultura l’amministrazione ha investito 6 mila euro. "A seguito del rifacimento della sede della biblioteca comunale, si è reso necessario acquisire libri e altro materiale multimediale, allo scopo di implementare l’offerta"- spiega il Comune. La nuova sede della biblioteca comunale ‘Barbara Giuffrida’, inaugurata recentemente, è in via del Convento. E’ aperta al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 e il martedì e il sabato anche al mattino dalle 8,30 alle 12,30.