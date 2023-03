Cresce il numero dei volontari In 19 hanno superato l’esame

Cresce, e anche di parecchio, il numero dei volontari della Misericordia di Poggibonsi e Colle che potranno prestare servizio sulle ambulanze del 118 nelle emergenze. Sono ben 19 i volontari e volontarie che hanno superato l’esame del corso soccorritori di livello avanzato organizzato dalle due Confraternite e quindi saranno a disposizione per il pronto intervento su tutto il nostro territorio. Tutto questo mentre continuano i corsi di esecutore BLSD all’Istituto superiore Roncalli-Sarrocchi di Poggibonsi. In questi giorni hanno ricevuto l’abilitazione all’uso del defibrillatore DAE altri 30 studenti. Ma le iniziative della Misericordia non si fermano qui. Già adesso è possibile iscriversi al corso di disostruzione in programma il 3 maggio alle 21 nei locali della Confraternita poggibonsese, in via Alessandro Volta, per insegnare cosa fare di fronte ad una persona che rischia il soffocamento per aver inalato un corpo estraneo. Un corso particolarmente utile a quanti sono spesso a contatto con bambini. Gli interessati possono chiamare il 3247713113 (anche messaggio whatsapp indicando nome, cognome e ‘corso disostruzione maggio’). Ancora una importante iniziativa, insomma, della Confraternita, una grande famiglia con 3.500 iscritti e oltre 150 volontari. Un’attività, quella della Misericordia, veramente a tutto tondo: trasporti sanitari a supporto del 118, trasporti sociali, assistenza, protezione civile, banco alimentare, Centro di Ascolto Antiusura, Microcredito di Solidarietà.