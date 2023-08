Crepet e Veltroni, Terrazza esaurita In seicento all’evento conclusivo della fortunata rassegna culturale

di Federica Damiani

Circa 600 persone per oltre un’ora, in silenzio, hanno assistito a uno straordinario scambio di vedute tra due intellettuali del nostro tempo, il regista e scrittore Walter Veltroni e lo psichiatra Paolo Crepet. A fare da sfondo piazza Matteotti, scelta per l’ultimo appuntamento della rassegna culturale La Terrazza Incontri. "La psichiatria, diceva il mio grande maestro Franco Basaglia, morì quando abbracciò la giurisprudenza – ha detto Crepet che ha presentato il suo ultimo libro ‘Prendetevi la luna’ sui rapporti intergenerazionali –. Mi fa orrore ciò che è successo a Palermo e risentire le stesse cose che diceva Tina Lagostena Bassi nel 1978, durante il processo per stupro quando inveiva contro la cultura maschile che sosteneva che le ragazze se l’erano cercata. Fa male perché vuol dire che abbiamo fallito. Il mio compito è non chiudere gli occhi, perche c’è un problema educativo profondo. Forse non siamo stati pedagogici se uno dei ragazzi stupratori dice ‘mi sono rovinato la vita’. No, tu l’hai rovinata a quella ragazza. Nessuno può dire per legge cosa deve fare un genitore ma si può dire cosa deve fare la scuola. Sono sgomento all’idea che perderemo miliardi destinati agli asilo nido perché vuol dire che non abbiamo capito nulla".

Veltroni, reduce dal successo del saggio con Matteo Zuppi ‘Non arrendiamoci’, ha trattato grandi temi del nostro tempo. "Siamo sospinti in una condizione di egolatria, esiste una priorità dell’io sul noi. Sono saltati tutti gli elementi di intermediazione, dai partiti ai sindacati alla chiesa cattolica. La solitudine del cittadino davanti al computer ha effetti devastanti. Uno di questi è la paura, l’assenza di speranza, l’altro è il sentimento di ansia. Oggi non siamo più disposti ad aspettare. Viviamo in un mondo di recinti chiusi mentre la bellezza della vita sono le praterie, il dubbio, la curiosità. Anche la politica ha perso l’ambizione di cambiare il mondo, l’unica risosrsa che abbiamo è l’odio, la rabbia e una società che genera violenza".

E invece, sempre per Veltroni, le sane utopie sono le uniche che si realizzano. "Il 28 agosto è l’anniversario del più bel discorso pronunciato, ‘I have a dream’ di Martin Luther King, che ha cambiato la storia d’America e non solo".

Per Crepet è importante coltivare la "capacità di vedere le cose in maniera diversa, fuori dagli schemi, di vestire come vogliamo. Oggi esiste l’ossessione della normalità. Come se un eterosessuale fosse sano. Molti anni fa, in manicomio, un signore che chiamavamo gentilmente ospite aveva scritto ‘visto da vicino nessuno è normale’. Aveva capito tutto. Eppure gli altri pensavano che fosse lui il pazzo".