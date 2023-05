Crediti deteriorati Mps si decide sul processo Lovaglio compra azioni

Oggi il giudice per l’udienza preliminare a Milano deciderà se rinviare a giudizio o archiviare l’inchiesta sugli accantonamenti per i crediti deteriorati, nei bilanci del Monte dei Paschi dal 2014 al 2016, che vede imputati gli ex presidenti Alessandro Profumo e Massimo Tononi, l’ex amministratore delegato Fabrizio Viola e l’ex dirigente Arturo Betunio. E’ il terzo filone delle inchieste milanesi sul Monte, l’udienza di oggi potrebbe aprire un nuovo capitolo.

Intanto Luigi Lovaglio investe nel titolo Banca MPS. L’ad e direttore generale di Rocca Salimbeni, secondo quanto emerge da un internal dealing, ha acquistato azioni della banca per circa 54mila euro. Nel dettaglio l’acquisto, effettuato il 9 maggio dopo la diffusione dei conti, ha riguardato un volume aggregato di 25 mila azioni per un prezzo medio di 2,1532 euro. Non è la prima volta che Lovaglio compra azioni del Monte. Sotto aumento di capitale l’amministratore delegato aveva investito circa 200 mila euro.