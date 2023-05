Crediti deteriorati Mps. Cinquemila parti civili vogliono entrare in causa

Milano, 13 maggio 2023 – Tra associazioni, risparmiatori e investitori vari sono state presentate circa cinquemila richieste di costituzione di parti civili nell’udienza preliminare, iniziata ieri davanti al gup di Milano Fiammetta Modica, nei confronti di quattro indagati: gli ex presidenti di Banca Mps Alessandro Profumo Massimo Tononi, l’ex ad e direttore generale Fabrizio Viola e l’ex dirigente Arturo Betunio. E’ il terzo troncone delle inchieste sul Monte dei Paschi, il procedimento per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sulla contabilizzazione dei crediti deteriorati, gli Npl e gli accantonamenti nei bilanci 2014, 2015 e 2016. Sulle istanze di costituzione di parte civile il giudice deciderà nella prossima udienza fissata il 26 giugno.

Non hanno chiesto di entrare come parti civili né Banca Monte dei Paschi, né la Consob, che erano indicate tra le parti offese nella richiesta di rinvio a giudizio. Richiesta che fu avanzata dai pm Roberto Fontana (che ora è diventato componente del Csm) e Giovanna Cavalleri. Nella prossima udienza alcune parti potrebbero chiedere la citazione di Mps come responsabile civile. Ma non sarà facile, perché Rocca Salimbeni non è entrata perché il reato è prescritto e non rientra tra le parti civili perché non ha partecipato all’incidente probatorio.

Il terzo filone d’inchiesta sulla banca è relativo "ai bilanci ed alle comunicazioni al mercato per gli anni 2014/2015/2016" con riferimento alla relazione semestrale pubblicata il 29 luglio 2016. Sulla vicenda il gip Guido Salvini, dopo aver rigettato una richiesta di archiviazione proposta dai tre pm storici dei processi Mps (Baggio, Civardi e Clerici), aveva disposto una perizia per verificare la corretta contabilizzazione delle rettifiche in base ai risultati di tre ispezioni di Bankitalia e Bce tra il 2012 e il 2017. I due esperti Bellavia e Ferradini, in 6 mila pagine, avevano concluso che, tra il 2012 e il 2015, il Monte non aveva contabilizzato tempestivamente nei bilanci rettifiche su crediti per 11,42 miliardi di euro.

Nella prima fase il numero degli indagati era maggiore, comprendeva anche i vertici Mps nel 2017. Ma per gli ex presidenti Alessandro Falciai e Stefania Bariatti e per l’ex ad Marco Morelli, la posizione è stata, poi, stralciata in vista di una richiesta di archiviazione, così come è accaduto anche per la banca.

Per l’avvocato Mauro Minestroni, uno dei legali delle parti civili "un gran numero di richieste sarà accolto, gli aumenti di capitale per oltre 8 miliardi di euro hanno fatto perdere tutto agli azionisti. Basterà dimostrare di avere posseduto azioni nel 2014 e 2015 e il danno è provato. Non credo che il gup avrebbe deciso sul rinvio a giudizio, anche senza tante parti civili. Ci sono le memorie difensive di Profumo, Viola, Tononi e Betunio da discutere. Credo che la decisione ci sarà il 18 settembre".

