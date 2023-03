Crédit Agricole Italia Un podio di emozioni Gli occhi del mondo puntati sulla città

Un turbinio di emozioni, di adrenalina, di bellezza: la Strade Bianche è uno spettacolo. E da questo 2023 ha un nuovo compagno di viaggio: Crédit Agricole Italia che, per i prossimi tre anni, sarà partner delle Grandi Classiche del Ciclismo. I trofei delle Strade Bianche erano già esposti nella sede senese di Crédit Agricole Italia che ha scelto di affiancare questo sport anche per la capacità di addentrarsi nei territori valorizzandone paesaggi e percorsi: un’occasione colta da Crédit Agricole Italia per sottolineare il suo legame con la Toscana, dove conta circa 100 punti vendita, oltre 230mila clienti per 4,2 miliardi di impieghi.

Resteranno esposti in filiale per tutto il periodo delle Grandi Classiche di Primavera anche i completi bike brandizzati Crédit Agricole, che i clienti potranno aggiudicarsi con i contest dedicati. La lotta è stata avvincente: a premiare il vincitore della 17ma edizione delle Strade Bianche, Thomas Pidcock, Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia. Il ciclismo, del resto, è una grande passione italiana, con un seguito di oltre 10 milioni di appassionati e condivide con Crédit Agricole valori come l’inclusione, l’attenzione all’ambiente e la mobilità sostenibile. Dà la possibilità a tutti di mettersi alla prova sulle strade su cui si sfidano i campioni – ben 6.500 i partecipanti, oggi, alla Gran Fondo – ma vanta anche tra i suoi spettatori un forte legame con la sostenibilità: l’87 per cento degli appassionati risulta impegnato sul fronte del riciclo, il 71 è d’accordo sull’utilizzare il meno possibile l’auto e il 54 per cento è disposto a pagare di più per prodotti sostenibili.

L’impegno del Gruppo si riflette nell’integrazione sistematica del rischio climatico nelle strategie di finanziamento e investimento; nel finanziamento di progetti per la produzione di energie rinnovabili; nell’accompagnamento dei clienti verso un’economia rispettosa dell’ambiente e della società. La bicicletta, oltre a rappresentare simbolicamente il mezzo che si pone a contrasto della crisi climatica, ha poi guadagnato nel tempo una spinta per l’innovazione, altro valore trainante di Crédit Agricole Italia.

Anche il Gruppo ha infatti implementato servizi per garantire ai suoi clienti una completa operatività omnicanale (oltre il 50 per cento opera attraverso i canali digitali). Crédit Agricole Italia e il grande ciclismo torneranno ad attraversare la Toscana per la Tirreno-Adriatico, con partenza da Lido di Camaiore, domani.