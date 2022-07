Covid, a Siena il più alto tasso di contagi. Ecco gli altri comuni

Firenze, 11 luglio 2022 - E’ Siena la provincia che ancheoggi registra il tasso di nuovi contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della Toscana. Ha raggiunto quota 47, con 125 casi in più nelle ultime 24 ore. Maglia nera invece per quanto riguarda i comuni a Semproniano, nel grossetano, dove sono bastati 2 casi in più su 990 abitanti per far salire il tasso al 202.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid 19 su un determinato territorio. Sono in tutto 1200 i nuovi positivi in Toscana. 171 i comuni con nuovi casi giornalieri.

Vediamo come il virus circola in Toscana nei dati di oggi, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 39 (86 nuovi casi)

Livorno 30 (99 nuovi casi)

Massa-Carrara 26 (50 nuovi casi)

Siena 47 (125 nuovi casi)

Lucca 33 (127 nuovi casi)

Pistoia 26 (76 nuovi casi)

Arezzo 46 (156 nuovi casi)

Firenze 31 (308 nuovi casi)

Pisa 23 (99 nuovi casi)

Prato 28 (74 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è quello di Londa, nel fiorentino, che ha 2 casi in più ed un tasso del 108. Troviamo dopo Pelago con un tasso del 90.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus circola parecchio a Semproniano, comune maglia nera di oggi con un tasso del 202. Medaglia d’argento per Montemignaio, nell’aretino, che raggiunge quota 191.

Per quanto riguarda la Toscana nord ovest, il tasso più alto è quello di Montescudaio, in provincia di Pisa, dove si registrano 4 nuovi casi ed un tasso pari a 189. Al secondo posto Bibbona, con 5 casi in più ed un tasso del 156.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 68 (56 nuovi casi)

Siena 70 (38 nuovi casi)

Livorno 35 (55 nuovi casi)

Massa 19 (13 nuovi casi)

Lucca 43 (39 nuovi casi)

Pisa 21 (19 nuovi casi)

Arezzo 15 (15 nuovi casi)

Pistoia 44 (40 nuovi casi)

Firenze 32 (118 nuovi casi)

Carrara 36 (22 nuovi casi)

Prato 31 (60 nuovi casi)