Cotas: "In città nessuno offrirà questo servizio" a Siena: le parole del presidente

Il taxi gratis per chi è ubriaco dopo la discoteca? Al momento Siena non ha locali che hanno aderito, ma per noi tassisti questa soluzione è bizzarra e pericolosa, anche se non conosciamo i dettagli". Non usa mezzi termini Giacomo Sanò, presidente del Cotas di Siena: "E’ sicuramente un’iniziativa nobile per la sicurezza stradale, ma non è stato minimamente valutato il problema dal lato dei tassisto – sottolinea –. Trasportare una persona ubriaca, oltre che pericoloso per l’incolumità del tassista, espone le nostre ditte a un rischio enorme di danno economico". E qui i dettagli: "Il rischio che un cliente ubriaco possa vomitare in auto è alto se non sicuro. Ciò significa stare almeno due giorni fermi per la pulizia dell’auto e convivere qualche mese con un odore nauseabondo. Questo, oltre al danno economico al tassista, oltre alla mancanza di uno o più taxi in servizio per la cittadinanza, porta a ripercussioni negative sui clienti che si trovano a pagare un servizio su un’auto maleodorante". Sanò conclude. "Se questa iniziativa verrà adottata a Siena, dubito che ci saranno tassisti disposti a effettuare questo servizio a meno di garanzie che a oggi non conosciamo".