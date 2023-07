Cosvig, la Filcam Cgil pronta alla mobilitazione: "Clima incerto"

Filcams Cgil di Siena, Pisa e Grosseto pronte alla mobilitazione sulla crisi del consorzio geotermico Cosvig. "Siamo in attesa di sapere se nella riunione del 12 luglio è stato trovato l’accordo sul nuovo amministratore delegato (dopo le dimissioni di Emiliano Bravi, nella foto, ndr) – afferma una nota –. A oggi non si intravedono miglioramenti, né sulla programmazione né sulla liquidità; il mancato versamento delle quote da parte dei soci, assieme all’apertura del sostegno al reddito (firmato dalle Filcams territoriali per la tenuta occupazionale e il rilancio della realtà), rende il clima ancor più difficile e incerto e tutto questo non può essere scaricato sui dipendenti". "Le Filcams territoriali – prosegue il comunicato – si confronteranno con la forza lavoro in una terza assemblea del personale: se le risposte dovessero ritardare, l’assemblea potrà iniziare le proteste più idonee a garantire la difesa dei posti di lavoro e il futuro dei territori geotermici".