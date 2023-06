Cosvig, coro unanime dei sindaci "E’ ora di aprire un nuovo capitolo"

L’aria in zona geotermica è ancora tesa e i sindaci di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Radicondoli, Chiusdino, Montieri, Monteverdi e Monterotondo Marittimo intervengono sui temi che riguardano Cosvig. "L’unica via è aprire nuovo capitolo nella storia di Cosvig per adeguarlo al momento storico e alle nuove necessità. E’ l’impegno dei sindaci, pronti a sostenere con ogni mezzo, anche finanziario, la fase di transizione e il successivo rilancio della società e chi in Cosvig lavora. La sfida è rigenerare la società su basi nuove e solide per rilanciare il Cosvig, insieme alla Regione, nel suo ruolo di supporto ai Comuni e tutelare i dipendenti". Inizia da qui la nota dei sindaci di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Radicondoli, Chiusdino, Montieri, Monteverdi e Monterotondo Marittimo , che aggiungono: "Bisogna fare chiarezza e raccontare un po’ di storia. All’interno di una società pubblica (in house) come Cosvig vi è un’attività di mercato (ossia puramente commerciale come Sesta Lab). Il che ha dato il via alla sequenza di eventi i cui effetti si stanno manifestando in queste settimane e mesi. In Cosvig è venuto immediatamente meno il rapporto 80%-20% previsto dalla legge Madia sulle società partecipate, che è un obbligo strutturale non superabile nelle società in house".

"La parte rilevante dei ricavi in questa situazione derivava dai proventi della struttura di Sesta cui fa fronte l’estrema esiguità di quelli invece prodotti dell’asset istituzionale – continuano –. Ciò ha posto come obbligatoria e non rinviabile la necessità di ristabilire il rapporto percentuale richiesto dalla legge, oppure di mettere in atto le azioni previste dalla normativa, come la dismissione dell’attività industriale di Sesta. Senza queste azioni la legge impone di procedere a processi di razionalizzazione e quindi di dismissione delle partecipazioni degli enti locali in Cosvig o la sua liquidazione integrale. Per dirla in parole povere, in assenza del requisito di in house e con la presenza di Sesta le amministrazioni pubbliche non avrebbero avuto alcun titolo né finalità istituzionale per rimanere all’interno di Cosvig".

"Oggi l’unica via è aprire un nuovo capitolo nella storia di Cosvig per adeguarlo al momento storico e anche alle nuove necessità – è la proposta dei sindaci –. Questo i sindaci chiedono, pronti a sostenere con ogni mezzo, anche finanziario, la fase di transizione ed il successivo rilancio della società e chiaramente chi in Cosvig lavora".

Lodovico Andreucci