Costi delle amministrazioni Poggibonsi è la più ‘cara’ Secondo posto per Colle

I costi della politica ed in generale delle amministrazioni sono come quelli per le medicine, non si vorrebbero mai spendere, però sono utili. Una recente indagine di Openpolis analizza quelle che sono le spese per la gestione delle amministrazioni locali, in sostanza dei Comuni. Pesi e misure completamente diverse da quelle dei palazzi romani a partire dalle indennità degli amministratori e dei dipendenti. L’indagine prende in considerazione una voce all’interno dei bilanci comunali, ovvero quella denominata come ‘missione di spesa relativa a tutte le spese legate al funzionamento dei comuni’. In Valdelsa, secondo lo studio di Openpolis, ad aprire la fila per la ‘spesa assoluta’ è Poggibonsi con 4.883.181,64 euro, a chiuderla Casole con 1.208.859,6 euro.

Si passa poi, sempre per spesa assoluta, a Colle con 4.493.935,88 euro, in terza posizione San Gimignano con 3.370.447,42 euro, per essere seguito da Monteriggioni con 2.486.640,84 euro e Radicondoli con 1.396.765,05 euro. In queste spese, o per meglio scrivere in questa ‘missione’ rientrano somme necessarie per via dell’importanza dei servizi di prossimità che vengono offerti dai comuni. Si comprendono ad esempio tutte le spese per l’amministrazione e il funzionamento degli organi esecutivi, oltre ai servizi di pianificazione economica e per i servizi finanziari e fiscali. Inoltre, si includono anche le uscite relative alla gestione del personale e al funzionamento di determinati comparti come l’anagrafe e l’ufficio tecnico, oltre a tutte le attività di comunicazione istituzionali. Non pochi, quindi, i servizi considerati. Per quanto riguarda, invece, la spesa pro capite la ‘classifica’ si inverte, perché ad aprire la fila è il Comune più piccolo, ovvero Radicondoli con 1.510,02 ed a chiuderla Poggibonsi con 170,88 euro. A seguire San Gimignano con 450,17 euro e Casole con la spesa pro capite di 325,31 euro. Segue Monteriggioni con 248,84 euro e Colle con 207,31 euro. Aspetto che deve essere ricordato è che i comuni della Valdelsa sotto molti aspetti hanno cercato di razionalizzare la spesa cercando di condividere servizi, ma anche molte attività istituzionali e di gestione amministrativa. È da sottolineare che i dati mostrano la spesa per cassa riportata per servizi istituzionali, generali e di gestione. Spese maggiori o minori, quindi, non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia.