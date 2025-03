"Costi alle stelle, serve qualità"

"Questa misura potrebbe aumentare notevolmente la qualità – afferma Bernardo Bianciardi, giovane imprenditore senese –, secondo me il problema è che nel centro storico oltre ai commercianti ci sono anche tanti ’bottegai’, e mi sembra che a momenti se ne approfittano. Stanno aumentando sia gli affitti sia le materie prime, tutto costa molto più di prima. Un problema che nasce all’origine, ma regolando le nuove aperture si potrebbe risolvere; mi dispiace solamente che si continui ad avere troppa burocrazia per tutto. Io sto organizzando una serata per il 23 maggio e per chiedere i permessi sono dovuto partire dopo le feste natalizie...".