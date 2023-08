Così cambia la macchina comunale Le scelte per segretario e dirigenti

Il nuovo segretario generale e la nomina dei dirigenti, alla scadenza a fine agosto della proroga per gli attuali. Per l’assetto dell’amministrazione comunale le prossime saranno settimane cruciali, perché da una buona messa a punto della macchina transita una parte fondamentale della conduzione di Palazzo pubblico. Il primo passo è stato il rientro dell’unico dirigente a tempo indeterminato, dopo il passaggio di Gianluca Pocci a Genova: Francesco Ghelardi, proveniente da Estar ma con un’importante esperienza come direttore amministrativo dell’Asl Toscana sud est, sta ora di fatto sostituendo anche il segretario generale Franco Caridi, formalmente in ferie ma considerato in uscita.

E due giorni fa un decreto del sindaco Nicoletta Fabio ha attribuito a Ghelardi "in caso di assenza o impedimento del segretario generale, le funzioni dirigenziali di cui è titolare". Quindi, tra l’altro, la direzione risorse finanziarie (reduce da un periodo particolarmente travagliato nell’era De Mossi per gli avvicendamenti al vertice), patrimonio, partecipate e altre ancora. Tra l’altro, come ha già annotato Sunto, il 13 agosto Ghelardi potrebbe sedere a fianco del sindaco Fabio in occasione dell’assegnazione dei cavalli, se perdurerà l’assenza di Caridi.

Dopo il Palio sarà proprio questa la prima casella che dovrebbe andare a posto, con la scelta del ruolo chiave al vertice della struttura comunale. Poi, appunto, toccherà ai dirigenti. Prematuro al momento lanciarsi nel totonomi, l’unica indiscrezione che filtra è che dovrebbero essere ancora cinque (Ghelardi compreso), al momento sempre a termine. Da definire anche la ripartizione degli incarichi: Ghelardi ha ereditato da Pocci una sfilza di settori, quali risorse umane, turismo, comunicazione e commercio, istruzione, transizione digitale.

Oltre a una possibile riorganizzazione, più avanti si valuterà la possibilità di prevedere incarichi a tempo indeterminato anche per la qualifica dirigenziale.

Orlando Pacchiani