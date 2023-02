"Così abbiamo salvato quel giovane Anche io sotto terra accanto a lui"

di Laura Valdesi

Il rumore delle ruspe e di attrezzi a lavoro in sottofondo. "Meglio parlare sulla linea telefonica normale che su whatsapp", invita Sara Montemerani. Un concentrato di energia e coraggio. Di generosità. Lei la dottoressa senese della task force italiana in Turchia che, insieme ai vigili del fuoco, ha salvato un giovane sommerso dalle macerie di un palazzo collassato ad Antiochia. "Se resteremo fino a domenica? Non sappiamo ancora, qui è tutto in divenire", spiega Sara, 34 anni, sposata e figlia dell’ex sindaco di Buonconvento Paolo Montemerani. "Quando gli ho detto ’babbo, sono stata allertata. Parto’, ha iniziato a preparami lo zaino", svela il dietro le quinte in Italia. Dove lavora al ’San Donato’ ad Arezzo come specialista dell’Emergenza fra pronto soccorso e 112 – "ma io continuo ad abitare a Buonconvento" aggiunge –, oltre ad essere il medico della Misericordia di Torrenieri.

Dottoressa Montemerani, come siete riusciti a salvare il giovane sepolto dalle macerie?

"Ci è stata assegnata un’area dove si stima ci possano essere una sessantina di persone da tirare fuori. Veniamo protetti dall’esercito non per timore di aggressioni quanto piuttosto per il fatto che siamo pochi e le richieste numerose. Alcuni della locale protezione civile hanno però insistitito così tanto per andare da un giovane che urlava e chiedeva aiuto in un’altra zona che una piccola squadra di cui facevo parte si è recata lì. Ci sono volute nove ore per tirarlo fuori. Un’impresa, difficilissimo il percorso. Una gioia immensa averlo salvato, mi hanno detto che sta bene anche se ha perso una gamba. Studia infermieristica per cui conosceva l’inglese e questo è servito per comunicare. La barriera linguistica rappresenta un ostacolo nelle operazioni di soccorso".

Le prime parole del ferito?

"Più che dire ha pianto. E’ stato 48 ore al buio e al freddo, le gambe incastrate, una lastra sul torace. Gridava ma non arrivava nessuno. Non credeva più che qualcuno l’avrebbe sentito".

Quanto c’è voluto per raggiungerlo?

"Circa tre ore. Una volta arrivati bisognava liberarlo dal termosifone che l’opprimeva. Operazione delicata. Sono stata accanto al paziente, non nascondo anche qualche momento delicato".

Quale?

"La terra ha continuato a tremare mentre ero là sotto, dopo aver percorso diversi cunicoli sotto terra realizzati dai vigili del fuoco che sono bravissimi. Confesso che in quell’istante, in pochi secondi, mi è passata davanti l’intera vita".

Paura?

"Certo, questa è la mia prima missione Usar, per la ricerca e il soccorso di persone, dopo aver vinto il bando qualche mese fa svolgendo l’addestramento. Qui è tutto distrutto, niente corrente, né acqua potabile. Ero partita con qualche timore, adesso la sensazione che resta dentro è invece di utilità. Ed è bellissima".