Cosa potrebbe rovinarci l’estate oltre all’afa

Pino Di Blasio

Il bello dell’estate è che dovrebbe scacciare via tutte le nubi. Sia quelle dal cielo dell’emisfero settentrionale del pianeta Terra, sia quelle dalle nostre teste e sulle nostre città; nubi che si sono addensate nell’inverno del nostro scontento. Luglio non è un mese di scadenze particolari, né di passaggi cruciali per vertenze economiche e tantomeno per la politica. Il voto è alle spalle, i bilanci e le nomine pure, bisogna aspettare agosto per il Palio dell’Assunta e per le semestrali delle banche e delle grandi aziende. Martedì in Camera di Commercio andrà in scena la Giornata dell’Economia. Dai tanti dati che saranno forniti, sapremo se l’estate ha scacciato tutte le nubi o qualcuna è rimasta a coprire il sole.