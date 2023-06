Corto Fiction, sono arrivate 214 opere

Ben 214. Sono le opere arrivate al Corto Fiction di Chianciano Terme, storico festival dedicato ai film brevi la cui edizione numero 23 andrà in scena a Chianciano Terme il 18 e 19 agosto nella sala Fellini del Parco Acquasanta. La giuria dell’associazione promozione sociale Immagine e suono, realtà organizzatrice dell’evento, è già a lavoro per la selezione delle opere pervenute. Un festival dinamico che abbraccia lavori che traducono e interpretano la contemporaneità, ma non solo. Quattro i temi lanciati dai promotori della manifestazione: ’libero’, ’comico’, ’sociale’ e ’spirituale’. Un evento che si è fatto un nome rilevante ma che rimane comunque orgogliosamente ’di nicchia’.

"C’è chi ricerca nella spiritualità cibo per l’anima, chi nelle cene alle varie feste ricerca cibo per lo stomaco, ecco, qui a Corto Fiction si dona cibo per la mente, gratuitamente", afferma Lauro Crociani, anima e motore dell’Aps Immagine e suono e di un progetto, il Corto Fiction, che resiste, mastica passione e si alimenta anno dopo anno dalla magia delle produzioni audiosivisive. E che rimane fedele al proprio motto: "Il Buono, il Giusto e l’Utile del Cortometraggio". A inizio del mese di agosto sul sito internet del Corto Fiction verrà reso noto il programma completo del festival e i vincitori delle varie sezioni.

Luca Stefanucci