Corso sui defibrillatori ’Roncalli’ in prima linea

Studenti che sanno usare il defibrillatore in caso di necessità. Nel fine settimana 43 ragazzi delle quinte classi dell’Istituto superiore Roncalli hanno frequentato e superato il corso esecutore Blsd promosso dalla Misericordia di Poggibonsi e sono ora abiIitati a utilizzare i defibrillatori installati in piazze e strade del comune. "Formare i cittadini fa la differenza in caso di bisogno, farlo con i giovani, che sono il nostro futuro, ha valenza doppia – spiega l’associazione di volontariato –. Un sentito ringraziamento ai volontari del Gruppo Formazione per il loro incessante impegno al servizio di tutta la comunità". Intanto alla Confraternita fino a sabato c’è tempo per iscriversi al corso gratuito di disostruzione delle vie aeree in programma il primo febbraio alle 21. Cosa fare se qualcuno ingerisce un corpo estraneo? L’obiettivo del corso è insegnare le manovre giuste da mettere in atto. "Quando accadono certi episodi – afferma la Misericordia – è indispensabile che ci sia qualcuno in grado di soccorrere in loco. La formazione è fondamentale in determinate situazioni". Per ulteriori informazioni contattare il numero 3247713113 anche su whatsapp indicando nome, cognome e "Corso Disostruzione".