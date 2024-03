Corso per operatore di società sportiva. La convenzione

Il Comune di Siena ha approvato lo schema di convenzione con l’Università per I’organizzazione del corso di aggiornamento professionale per operatore delle società sportive e lo schema di avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’ammissione al corso a tassa di iscrizione ridotta del 50%. Il Comune ha aderito al progetto e ha deciso di fornire un contributo per la riduzione del costo di iscrizione a favore di dieci candidati individuati con selezione pubblica. L’avviso sarà consultabile nei prossimi giorni sul portale dell’amministrazione. A questi soggetti sarà riservata, a proprio carico, una tassa di iscrizione ridotta della metà, pari a 550 euro. Il corso garantirà ai partecipanti uno stage della durata di tre mesi; gli iscritti, che saranno inseriti all’interno della struttura organizzativa di un ente o di una società del mondo dello sport, avranno a disposizione un tutor.