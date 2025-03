Corso di pittura con Mennucci. Le iscrizioni si chiudono il 31 marzo

Corso di pittura a cura di Pier Ferruccio Mennucci.

E’ l’iniziativa culturale promossa e finanziata dal Comune e aperta a tutti i cittadini in un contesto piacevole che può formare i più giovani e stimolare i più adulti. Le lezioni inizieranno ad aprile, con frequenza settimanale di due ore ciascuna, da concordarsi in occasione del primo incontro dei partecipanti all’iniziativa. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici comunali 0577-049305, o via posta elettronica, e.mail [email protected]. L’iscrizione è completamente gratuita, visto l’intervento dell’amministrazione comunale, il materiale di lavoro è a carico di chi effettuerà il corso, da concordare con il docente al primo incontro. Termine per iscriversi all’attività

è il 31 marzo 2025.

Mario Lombardi