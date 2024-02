Corso di formazione per valorizzare tutte le diversità

’DE&I - Diversity equity & inclusion, think tank, GEP - Gender equality plan e Cug - Comitato unico di garanzia nella Azienda Usl Toscana sud est: in viaggio verso lo stesso orizzonte’. È il corso di formazione dell’Asl Toscana sud est, il 19 e 20 febbraio, all’auditorium del Misericordia di Grosseto, per far conoscere e diffondere i percorsi di rispetto, inclusione e valorizzazione delle diversità. "Massimo impegno affinché l’Azienda sia il più possibile aperta al cambiamento e culturalmente inclusiva", dice il dg Antonio D’Urso. "Questo non è solo un progetto, ma una vera e propria mission aziendale", dichiara la dottoressa Vittoria Doretti.