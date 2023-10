Corso di formazione per agente d’affari e mediazione immobiliare

Ultimi posti disponibili per il nuovo corso per agente di affari e mediazione - sezione immobiliari allestito a Siena dall’agenzia formativa Cescot . Le adesioni si raccolgono a inizio settimana: il corso di 130 ore si svolgerà in presenza, con inizio lunedì 23. Alla fine sarà rilasciato un certificato di frequenza, indispensabile per sostenere l’esame alla Camera di commercio.