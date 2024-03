Corso di abilitazione per l’utilizzo di fitosanitari

L’agenzia formativa Cescot Siena organizza un corso per l’abilitazione all’impiego di fitosanitari. Secomdo la Legislazione vigente, tutti gli utilizzatori professionali che acquistino per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari e coadiuvanti devono essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo rilasciato dalle Regioni. Per ’utilizzatore professionale’ si intende la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori ed i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori. Il corso, in programma nella aule Cescot in zona Due ponti a Siena, avrà durata di 20 ore suddivise in cinque lezioni pomeridiane dalle 15 alle 19, per le aziende iscritte all’EBCT, è previsto un buono formativo. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo.