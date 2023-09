Corsi e ricorsi ma la giustizia non è cieca

Pino Di Blasio

Emiliano Montanari può presentare ricorso anche al Tribunale di Marte, l’esito sarebbe scontato. Perché per quanto la rappresentazione mitica della giustizia sia quella di una dea con la bilancia e con una benda sugli occhi, la realtà è molto più semplice di qualunque trucchetto contabile o leguleio. Se non paghi le fidejussioni, gli stipendi e i contributi ai giocatori e ai dipendenti, e lasci più buchi di un groviera nella tua società, non puoi pretendere che ti iscrivano al campionato di serie C sulla fiducia. La giustizia non è cieca fino a questo punto, dimostra di aver capito qual è il tasso di affidabilità del presidente della Robur. Per Siena e per il calcio l’unico augurio possibile è di non essere caduti dalla brace alla padella.