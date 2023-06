Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, bandi aperti per Chimica e tecnologie farmaceutiche e Farmacia all'Università di Siena

Aperti i bandi per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) e Farmacia dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico. Sono 129 i posti disponibili in Chimica e tecnologia farmaceutiche e 95 per Farmacia. La richiesta di ammissione deve essere presentata entro il 18 luglio, sulla Segreteria on line. L’accesso ai corsi non prevede il superamento di una prova, ma l’immatricolazione sarà consentita, fino ad esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste di ammissione presentate. Pubblicate anche le date dei colloqui di orientamento con i docenti dell’Ateneo: per conoscere più da vicino il corso di laurea di interesse, chiarire i dubbi ed entrare subito nel sistema università è possibile concordare un colloquio con uno dei docenti dei corsi sia in presenza che online.