Corsi a numero chiuso Riaperte le iscrizioni per Agribusiness e Ctf

Sono riaperte fino al 24 ottobre le immatricolazioni per il corso di laurea ad orientamento professionale interateneo in Agribusiness e per i corsi laurea a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e Farmacia. La procedura è online e ad esaurimento posti. Gli aggiornamenti e gli scorrimenti delle graduatorie saranno effettuati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione online. Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni per l’accesso al corso di laurea triennale in Biotecnologie, la scadenza è il 15 settembre, con 110 posti complessivamente a disposizione e test d’ingresso TOLC-S.