Corse, inizia la stagione. In pista anche Zedde, c’è Tale e quale

Tutto confermato a ieri sera il programma del corse a pelo allo stadio di Monteroni d’Arbia che, come ogni anno, inaugura la stagione in provincia. Sei le batterie, due la mattina a partire dalle 11.15 e quattro nel pomeriggio dalle 15.15. Ad abbassare il canape sarà come sempre De Pau. Una quarantina i mezzosangue al via perché c’è la concomitanza delle previsite di ammissione all’Albo ma anche per via delle corse a Pisa che hanno calamitato fantini e appassionati.

Prima batteria (ore 11.15)

Ardavli (Bitti), Venabella (Chessa), Abracadabra (G.Zedde), Ares Elce (F.Guglielmi), Zitta Zitta junior (Bincoletto), Capo Monte Santo (Mula), Bonvoyage (Giannetti).

Seconda batteria (ore 11.45)

Cossita (Bitti), Antelios (Chessa), Cristallo da Clodia (G.Zedde), Antuosco (Mannucci), Bombolo (Bincoletto), Cumbeniossa (Betti), Vitzichesu (Giannetti).

Terza batteria (ore 15.15)

Veranu (Chiti), Carmilla (Caria), Assueoro (Chessa), Domingo Speed (Mannucci), Dea della pioggia (D.Pes), Degheotto (Chiavassa), Schietta (Fabbri).

Quarta batteria (ore 15.45)

Zamura (A.Sanna), La gioconda (Bitti), Buzuana bella (Coghe), Un’altra te (Mannucci), Assalto (Guglielmi), Zucarello (Fabbri), Zio fester (Cersosimo).

Quinta batteria (16.15)

Uan king (Chessa), Babilonas (Bitti), Caronte bello (Nieddu), Cuore sauro (Turco), Vankook (Carboni), Red riu (Topalli).

Sesta batteria (ore 16.45)

Mers (Coghe), Astoriux (Bitti), Benito (Topalli), Bandito sardo (Puddu), Compilation (Guglielmi), Bolina da Clodia (A.Sanna), Tale e quale (Carboni).

Fra i fantini unico big a cavallo è Giuseppe Zedde al mattino, tra i cavalli verrà portato anche il vittorioso Tale e quale.