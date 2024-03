Corse di cavalli a pelo l’1 aprile a Piancastagnaio

Il Parco Tematico Equestre Madonna di San Pietro farà da cornice il 1 aprile a una riunione di corse di cavalli a pelo organizzata dall’amministrazione comunale di Piancastagnaio e Massimiliano Ermini. L’evento vuole essere il primo passo di un più articolato percorso volto alla valorizzazione del mondo dal cavallo in tutte le sue forme e sfaccettature, come terapie e interventi assistiti, turismo equestre, momenti didattici per i più giovani e/o tematiche specifiche sul mondo della filiera del cavallo. La riunione si svolgerà a Pasquetta perché possa coinvolgere non solo gli appassionati del settore ma tutta la popolazione dell’Amiata.

Le iscrizioni (www.comune.piancastagnaio.si.it) si apriranno domani e termineranno il 20 alle 18; l’articolazione delle batterie sarà definita dopo la chiusura delle iscrizioni mentre l’ordine di partenza sarà sorteggiato il giorno stesso. Ogni batteria sarà composta da 5 cavalli, 4 al canape con il quinto di rincorsa. Il mossiere sarà Renato Bircolotti. Il montepremi per ogni corsa sarà di 1.500 euro: 900 al primo, 400 al secondo e 200 al terzo. Intanto le corse a pelo in programma domenica a Monteroni hanno subìto un ulteriore rinvio (inizialmente erano in programma il 3 marzo), causa maltempo: sono slittate a sabato 16 marzo, con inizio alle 11,30. La data è quella definitiva.