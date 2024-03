Corse a Pian delle Fornaci. C’è il primo Gran premio dei 17 barbareschi. Sarà una sfida fra big

di Laura Valdesi

SIENA

Pian delle Fornaci, una giornata di corse. Dove ci sarà posto per agonismo, sorprese, conferme e anche qualche pacca sulla spalla. Perché, sebbene l’ippodromo non sia Piazza, spunti interessanti per valutare (soprattutto) ’la stoffa’ degli emergenti, ci possono stare. Ma nella riunione di oggi ci sarà anche un momento speciale, il primo Gran premio dei barbareschi. La sesta corsa, alle ore 15, riservata ai cavalli di 4 anni e oltre. Sì, gli uomini del cavallo hanno deciso di contribuire in maniera importante, insieme agli organizzatori, ai premi che andranno al primo, secondo e terzo classsificato. Chi meglio di loro, del resto, seguendo cavalli e fantini in tutta Italia e durante l’inverno, sa quanto ogni occasione di andare al canape sia importante per farsi vedere. Per mostrare la qualità dei mezzosangue e quelle di chi li monta. Così, coordinate dai veterani del gruppo, Bruno Giubbilei, Alessio Ladu e Leonardo Giorgi, tutte e 17 le stalle di Contrada hanno contribuito al Gran Premio dei barbareschi. Che prevede anche un regalo al proprietario del cavallo che vincerà ed una targa al fantino. Un bell’esempio di senesità da seguire, e non solo da parte degli addetti ai lavori, che può contribuire a valorizzare una tradizione (lo è anche Pian delle Fornaci, non solo le corse in provincia) che il territorio non si può permettere di perdere. Ma deve anzi cercare di incentivare. Al Gran premio partecipano, come da programma, i due Sanna, Andrea e Carlo, rispettivamente su Zodiaco de Aighenta e Alba Solare, Giuseppe Zedde sul potente Cristallo da Clodia, Federico Guglielmi con Diamante sauro, Antonio Siri su Silbomba, Enrico Bruschelli con Zodiaca e Vincenzo Turco su Catalina. E su Audace da Clodia, stessa corsa, si rivede a cavallo anche Alberto Ricceri che sarà però anche nella seconda su Estrosa. Dunque una bella sfida. Lo saranno altrettanto le otto che vedranno al canape da Andrea Coghe a Valter Pusceddu, da Francesco Caria ad Antonio Mula, da Elias Mannucci a Marco Bitti, solo per citarne alcuni. S’inizia alle 11,30 per chiudere alle 16,30 con la nona corsa, recuperando anche quelle che non erano state fatte una settimana fa per via del temporale.